Всем привет!

Нужен простой, без изысков дизайн сайта DNS хостинга.

Сайт должен представлять из себя главную страничку с информацией, страничку с контактами.

Формы регистрации и входа в систему

Внутренняя часть это формочки для отображения привязанных к аккаунту доменов и редактирование записей.

Сейчас движок построен на основе стандартного дизайна Yii и все основное, что нужно, там сейчас присутствует. Нужно просто это сделать более красиво.

Посмотреть можно тут ns-master.com