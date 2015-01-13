Нарисовать сайт продажи цветов

Добрый день,необходимо сделать Psd макет сайта перерисовав прикрепленную картинку,дизайн должен быть адаптивный + придумать и сделать макеты еще 5 страниц согласно стилю главной. Работа только через weblancer. Сроки 2–3 дня. Начинающих дизайнеров прошу не откликаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен цветочный сайт,продающий букеты (доставка по Москве). Чтоб человек зайдя на сайт мог выбрать понравившейся и заказать доставку. От себя сделаю фото букетов, которые необходимо будет залить на сайт,пока тестовые вставить надо будет. Так же в меню надо добавить "свадебную флористику" и услуги фотографа. Пример: флорист.ру , но такой сложный сайт не нужен, вообще подобных сайтов много-посмотрите.
Лэндинг не подойдет, нужен многостраничный, потому что нужно будет добавлять регионы, почти сразу. Поэтому сайт должен быть таким: на главной странице по середине место для фото букетов. Слева и справа места для новостей и т.д. в частности услуги фотографа это действительно просто инфа. А вот "свадебная флористика" должна быть страницей, поскольку на ней будут фотографии оформленных ранее свадеб. А по регионам замысел такой, их главные страницы такие же, также с возможностью заливать свои фото букетов, например характерных для их региона. Ну и соответственно их контакты и т.д. ДИЗАЙН нужен сочный,яркий,глянцевый и современный! Пример прикладываю,но копировать его не нужно,это просто пример красивого сайта цветочной продукции.
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