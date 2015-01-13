Нужен цветочный сайт,продающий букеты (доставка по Москве). Чтоб человек зайдя на сайт мог выбрать понравившейся и заказать доставку. От себя сделаю фото букетов, которые необходимо будет залить на сайт,пока тестовые вставить надо будет. Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать лендинг из 6 блоков:
1. Шапка лендинга - крупное фото товара, заголовок, форма для заказа.
2. Описание товара - перечисление преимуществ
3. Видео-обзор
4. Витрина с несколькими вариантами товара
5. Как мы работаем - схема с иконками
6. Остались вопросы - закажите звонок консультанта.
Особенность лендинга - его шаблон будет использоваться для продажи разнообразных товаров - часы, игрушки, ювелирка, одежда.
Нужно это понимать и не использовать в дизайне крупные фоновые картинки из той или иной категории товара - применять абстрактные фоны.
Примеры сайтов, которые нравятся:
http://chasy-curren.uniqalno.ru/ нравится отрисовка, структура, цвета.
http://grandroyalshop.ru/rolex/ нравится то, что элементы крупные, структура
http://original-watchs.ru/ нравятся крупные элементы, но он приспособлен чисто для продажи часов - не универсален
http://onlinewatchshop.ru/ - как пример витрины
Исполнителю предоставлю подробное ТЗ с текстами и примерами.
Бюджет 1500р. Оплата ЯД, WMR
Оставляйте свои заявки - рассмотрю все предложения.
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