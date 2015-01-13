Нужно нарисовать лендинг из 6 блоков:

1. Шапка лендинга - крупное фото товара, заголовок, форма для заказа.

2. Описание товара - перечисление преимуществ

3. Видео-обзор

4. Витрина с несколькими вариантами товара

5. Как мы работаем - схема с иконками

6. Остались вопросы - закажите звонок консультанта.

Особенность лендинга - его шаблон будет использоваться для продажи разнообразных товаров - часы, игрушки, ювелирка, одежда.

Нужно это понимать и не использовать в дизайне крупные фоновые картинки из той или иной категории товара - применять абстрактные фоны.

Примеры сайтов, которые нравятся:

http://chasy-curren.uniqalno.ru/ нравится отрисовка, структура, цвета.

http://grandroyalshop.ru/rolex/ нравится то, что элементы крупные, структура

http://original-watchs.ru/ нравятся крупные элементы, но он приспособлен чисто для продажи часов - не универсален

http://onlinewatchshop.ru/ - как пример витрины

Исполнителю предоставлю подробное ТЗ с текстами и примерами.

Бюджет 1500р. Оплата ЯД, WMR

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