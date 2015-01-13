Дизайн + натяжка для внутренних страниц магазина webasyst

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Добрый вечер. Магазин webasyst 309. Нужен дизайн для внутренних страниц. Общее число страниц - 9

1-я Доставка по г. Москве

2-я Доставка за МКАД

3-я Доставка по России

4-я, 5-я, 6-я - корзина

7-я новости

8-я текст в категориях и карточках товара + 1 модуль (слайдер)

Так же нужна будет натяжка на движок. Оплата после проделанной работы (если дизайн и натяжка ваши, то можно частями. Сделали дизайн, оплатил, натянули, оплатил остальное). Оплата электронными деньгами в рублях. Желательно ЯД.

Цены, сроки в личку.

9 лет назад
Sereno
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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