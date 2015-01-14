Дизайн Landing Page для турфирмы

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу дизайнера с опытом лендингов с высокой конверсией.

Нужна конверсия минимум 5% с целевого трафика.

Необходимы лендинги:

1. Для продажи туров в страны, например "Туры в Египет"

2. Для продажи тематических туров по направлению, например "Горнолыжные туры", "Свадебные туры"

Исполнителей без портфолио просьба не беспокоить

9 лет назад
candra-sw
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для пермакультуры.

    $100

    Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами. По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами. https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Landing Page для туристической ниши

    Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, Вьетнам 2. Для продажи туров ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день. Есть сайт http://software-testing.ru/trainings/. Есть планы по обновлению и редизайну. Задача сейчас: На раздел "Тренинги" сайта "натянуть" такой дизайн: http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_air/pro/index.php По ссылке детализация по задаче: https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/document/d/1VAjiSpXZNa0QXr1vd_BruArlcHUtfDm6PqsbLexC7yY/edit#heading=h.rgys9v4bmhad Прошу указывать сроки,стоимость, ссылку на портфолио. Спасибо.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн промо страницы

    Нужен дизайн промостраницы. Промостраница ненасыщенная. Логотип, текст, пара изображений, форма для заказа. Исходные данные: логотип, рекламный модуль в AI с элементами которые можно использовать в дизайне.

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн + натяжка для внутренних страниц магазина webasyst

    Добрый вечер. Магазин webasyst 309. Нужен дизайн для внутренних страниц. Общее число страниц - 9 1-я Доставка по г. Москве 2-я Доставка за МКАД 3-я Доставка по России 4-я, 5-я, 6-я - корзина 7-я новости 8-я текст в категориях и карточках ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта для WEB-студии

    Требуется: 1. Нарисовать логотип компании. 2. PSD макет сайта. 3. Сделать сквозной HTML шаблон. Варианты стилей сайтов, которые нравятся: http://dinro.ru http://k-webstudio.ru http://www.gallerymedia.com Возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем, на постоянной основе. Оплата заказа желательно WebMoney, но рассмотрю другие варианты.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать Лендинг

    Нужно нарисовать лендинг из 6 блоков: 1. Шапка лендинга - крупное фото товара, заголовок, форма для заказа. 2. Описание товара - перечисление преимуществ 3. Видео-обзор 4. Витрина с несколькими вариантами товара 5. Как мы работаем - схема с иконками 6. Остались ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать сайт продажи цветов

    $75

    Нужен цветочный сайт,продающий букеты (доставка по Москве). Чтоб человек зайдя на сайт мог выбрать понравившейся и заказать доставку. От себя сделаю фото букетов, которые необходимо будет залить на сайт,пока тестовые вставить надо будет. Так же ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивный дизайн сайта

    Добрый день,необходимо сделать Psd макет сайта перерисовав прикрепленную картинку,дизайн должен быть адаптивный + придумать и сделать макеты еще 5 страниц согласно стилю главной. Работа только через weblancer. Сроки 2–3 дня. Начинающих дизайнеров прошу не откликаться.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад