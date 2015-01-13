Дизайн промо страницы

Дизайн сайтовЗакрыт56 заявок360 просмотров
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Нужен дизайн промостраницы. Промостраница ненасыщенная.

Логотип, текст, пара изображений, форма для заказа.

Исходные данные: логотип, рекламный модуль в AI с элементами которые можно использовать в дизайне.

9 лет назад
sintsovru
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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