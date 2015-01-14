Нужен редизайн интернет-магазина сантехники

Дизайн сайтовЗакрыт54 заявки513 просмотров
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Всем доброго времени суток! Нужен редизайн интернет магазина сантехники. Кандидаты с опытом работы.

Нужен качественный дизайн!

Адрес текущего сайта отправлю в ЛС.

Тех задание:

Нужно что бы полное меню было с лева все время как на заглавной

Цветовую гамму оставляем ту же.

"Шапку" нужно от рисовать что бы она выглядела солиднее

В категории так как будет теперь меню, нужно что бы выводилось по 4-ре товара.

Остальное остается так же.

Прошу скорректировать цены, в связи с тем что объем работы не большой.

Сайт: santehnika-777.ru...

От вас сроки и цена.

С уважением Дмитрий.

9 лет назад
Kulya
Кулик 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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