Требуется дизайн для сайта студии декорирования (оформление свадеб, изготовление аксессуаров, эксклюзивная упаковка подарков). Т.е. нужно сделать сам дизайн и сверстать его на cms wordpress. Требуется дизайн аналогичный тому, что приложен на картинке. Верхняя часть сайта это подобное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток! Нужен редизайн интернет магазина сантехники. Кандидаты с опытом работы.
Нужен качественный дизайн!
Адрес текущего сайта отправлю в ЛС.
Тех задание:
Нужно что бы полное меню было с лева все время как на заглавной
Цветовую гамму оставляем ту же.
"Шапку" нужно от рисовать что бы она выглядела солиднее
В категории так как будет теперь меню, нужно что бы выводилось по 4-ре товара.
Остальное остается так же.
Прошу скорректировать цены, в связи с тем что объем работы не большой.
Сайт: santehnika-777.ru...
От вас сроки и цена.
С уважением Дмитрий.
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