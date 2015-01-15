Нужно доделать дизайн под CMS Joomla

$510
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок215 просмотров
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Нужно доделать дизайн под CMS Joomla

Кратко (заказали в одной фирме диз.... сделали кривой и не красивый.... в итоге ищем людей с руками)

два варианта развития событий:

1. То что сделали нам переделать макеты (шапка с флеш прокруткой и дориосвать элементы и фон + верстка) 20.000р (сроки максимум 1 месяц)

2. Сделать новый дизайн вместе с заказчикам + верстка. 35.000р (сроки максимум 1 месяц)

Клиент желает видеть в шапке флеш анимациу с прокруткой товаров и при сезонах (зима- лето что бы фон менялся)

Примеры что хотим увидеть: Domocomplect.ru,spb-dk.ru,sdnv.ru,nwst.ru,domzakaz .su

Самое главное исполнитель только из СПБ и имеющий офис, где можно сесть и всё согласовать.

Joomla
9 лет назад
webmbmw
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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