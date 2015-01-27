Кратко и по делу... суть нужно наполнить по разделам 10.000 товаров! Картинки и текст предоставлю. Нужно менять характеристики, пример ЖБИ блок 1 вес 500 кг ЖБИ блок 3 вес 580 ...
Наполнение сайтов52 заявки
Закрыт
10 лет назад
Кратко и по делу... суть нужно наполнить по разделам 10.000 товаров! Картинки и текст предоставлю. Нужно менять характеристики, пример ЖБИ блок 1 вес 500 кг ЖБИ блок 3 вес 580 ...
Отрисовка планировок домов, предлагаем нарисовать 20 макетов за 20.000р Пример что хотим видеть. http://vivahaus.ru/upload/images/c294140d/1-vid1.jpg http://vivahaus.ru/upload/images/1a97ed24/1-vid1.jpg или http://vivahaus.ru/catalog/23/
Нужно доделать дизайн под CMS Joomla Кратко (заказали в одной фирме диз.... сделали кривой и не красивый.... в итоге ищем людей с руками) два варианта развития событий: ...