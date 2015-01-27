webmbmw

Владимир webmbmw

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Эх время время.... куплю ваше время! 

  • Наполнение интернет-магазина

    Кратко и по делу... суть нужно наполнить по разделам 10.000 товаров! Картинки и текст предоставлю. Нужно менять характеристики, пример ЖБИ блок 1 вес 500 кг ЖБИ блок 3 вес 580 ...

    Наполнение сайтов52 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка планировок домов

    $300

    Отрисовка планировок домов, предлагаем нарисовать 20 макетов за 20.000р Пример что хотим видеть. http://vivahaus.ru/upload/images/c294140d/1-vid1.jpg http://vivahaus.ru/upload/images/1a97ed24/1-vid1.jpg или http://vivahaus.ru/catalog/23/

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад