Дизайн, верстка, натяжка на CMS

Всем доброго времени суток! Нужен редизайн интернет магазина сантехники. Кандидаты с опытом работы. Нужен качественный дизайн! Адрес текущего сайта отправлю в ЛС. Тех задание: Нужно что бы полное меню было с лева все время как на заглавной Цветовую гамму ...
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