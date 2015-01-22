Разработка макет-дизайна главной страницы

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок148 просмотров
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Требуется разработка макет-дизайна главной страницы. Макет-дизайн должен содержать стандартные элементы:

- Шапка

- Меню

- Слайдер новостной

- Баннеры сбоку

- Основная контент-область

- Подвал

Требований к внешнему виду, а также в цветовой гамме нет. Реализация исполнителя. Но все должно соответствоовать тематике сайта:

- государственное учреждение

- род занятий: авиация и геолокация.

И главное: Срок сжатые. Макет-дизайн должен быть предоставлен к 16 января 15:00.

Схема оплаты: Jpeg+правка -> Утверждение -> Оплата -> Получение PSD

В заявке обязательно указать стоимость и сроки работ.

9 лет назад
kairzhan79
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$45
3 дня
Работой доволен. Все выполнено в срок, несмотря на срочность. Замечания и предложения были приняты и доведены до исполнения. Рекомендую.
Хороший заказчик. Моментальная оплата, точное ТЗ. Рекомендую.
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