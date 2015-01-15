Нужно сделать новый шаблон для сайта на joomla. Тематика спортивная. Готовый шаблон уже есть, но после заполнения контентом нашли много ошибок. Так что решил что с учетом всех исправлений по дизайну и функционалу, проще заказать новый шаблон.

Обсуждение и зарисовка макета.

Верстка шаблона и адаптация под мобильные телефоны.

Проект до сих пор открытый, значит жду ваших предложений.