Шаблон для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок242 просмотра
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Нужно сделать новый шаблон для сайта на joomla. Тематика спортивная. Готовый шаблон уже есть, но после заполнения контентом нашли много ошибок. Так что решил что с учетом всех исправлений по дизайну и функционалу, проще заказать новый шаблон.

Обсуждение и зарисовка макета.

Верстка шаблона и адаптация под мобильные телефоны.

Проект до сих пор открытый, значит жду ваших предложений.

9 лет назад
mircurin
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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