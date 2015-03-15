annalifanova

Добрый день. Магазин на РrestaShop 1.6. Есть задачи по внесению правок как по мелочи (разместить коды аналитических систем например), так и крупные, например синхронизация с эквайрингом и переделка корзины. Нужен человек СО ЗНАНИЕМ ...
- $200Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно рассчитать эффективность (плановую) и настроить ретангетинг на брошенные корзины для ИМ чая и посуды в гугл и яндекс. А также подумать над выделением горящих сегментов для этого же ИМ (те ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть магазин чая и посуды, 15% клиентов который получает с яндекс маркета (те маркет уже подключен и настроен). Нужно проанализировать то что есть сейчас и оптимизировать размещение. Сфера на маркете не особо ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно рассчитать эффективность (плановую) и настроить ретангеринг на брошенные корзины для ИМ чая и посуды в гугл и яндекс. Также есть задачка по настройке аналитики (яндекс метрики)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть магазин чая и посуды, 20% клиентов который получает с яндекс маркета (те маркет уже подключен и настроен). Нужно проанализировать то что есть сейчас и оптимизировать размещение. Сфера на маркете не ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $300
Друзья, добрый день. Магазин на Преста Шоп1.4. Появились глюки в работе (некорректно отображает стоимость товара, не дает заказать товары в наличии (пишет что их в наличии нет, не те товары добавляются в корзину). Нужно ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Друзья, добрый день. Необходимо обновить интернет магазин chai-chai.ru, который сейчас на PrestaShop 1.4 до версии 1.6 (лучше 1.7, если это будет возможно) с сохранением текущего дизайна, полной работоспособности и баз данных (клиенты, товарные остатки, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Друзья, добрый день. Необходимо обновить интернет магазин chai-chai.ru, который сейчас на PrestaShop 1.4 до версии 1.6 (лучше 1.7, если это будет возможно) с сохранением текущего дизайна, полной работоспособности и баз данных (клиенты, товарные остатки, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно оперативно подключить магазин на PrestaShop 1.4 к яндекс доставке. Виджетами - корзины и информационный. Небольшое неудобство в том, что сейчас для незарегистрированных пользователей в этом магазине нет выбора способа доставки. +еще куча мелкозадач ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $250
Есть сайт на ВП. Ок 1000 страниц, с устаревшей структурой и дизайном. Есть купленная новая тема, уже установлена на тестовый домен и понимание структуры нового сайта. Нужно: 1. Довести тему до ума (цвета, кнопки, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $270
ВНИМАНИЕ - обязательно присутствие на разработке в Москве 21-23 октября Нужен разработчик с духом авантюризма для интеграции клиентского приложения на JAVA с API банковской системы проведения платежей. На финале конкурса банка 21-23.10 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Уважаемые коллеги. Нужно написать прототип модуля коллективной оплаты на базе интернет магазина на WP. Подробности далее по тексту. Сроки - макс 5 дней. Огромная просьба указывать Ваши сроки и цены. Коротко ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Нужен "не пропадающий, не в запоеуходящий и не бросающий все на полпути", те ответственный программист с адекватным прайсом для внесения мелких (и не очень) правок в интернет магазин на prestashop: teaplanets.ru. Как ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Необходимо "причесать" шаблон страницы товара чайного интернет магазина: http://teaplanets.ru/zelyonyj-chaj/17-testovyj-tovar-v-kategorii-zelenyj-chaj-dlinnoe-dlinnoe-nazvanie-chtoby-mozhno-bylo-proverit-kak-perenositsya-slova.html. Те органично расположить все элементы, поиграться со шрифтами, подобрать картиночки в блок "Как заваривать" и тд Четких ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
обрый день уважаемые фрилансеры. Нужно добавить и настроить (подробнее в приложении) раздел интернет-магазина на информационный сайт на WP Подробное ТЗ в приложении. Возможно постоянное сотрудничество (поддержка и внесение изменений на сайты на ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Необходимо "причесать" шаблон чайного интернет магазина teaplanets.ru а именно: - отрисовать простенький логотип - разместить элементы в шапке (лого, тел, время работы, корзина и тд) - ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно внести изменения в самописный модуль калькулятора, расположенный на сайте (WP): http://moskvarenta.ru/servisy-portala/tax-legalform-calculator/?income=0&count=1 Подробное ТЗ в приложении. Возможно постоянное сотрудничество (поддержка и внесение изменений на сайты на WP) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад