Видеопродюсер, CG/VFX producer/supervisor, 2D and 3D producer.
Наша команда работает на рынке видеопроизводства, креатива и дизайна уже 11 лет. Мы являемся производственной компанией полного цикла - мы разрабатываем визуальные концепции, идеи и пишем сценарии,мы полностью организуем съемочный процесс и пост-продакшн.Наш 2D и 3D дизайн и анимация известны во всем мире. Мы являемся международной командой и работаем со всеми континентами. Мы переводим видео- и аудиоконтент на 14 языков.Мы всегда рады сотрудничеству и новым знакомствам!
Портфолио
- 3D инфографика. 3D анимация.66 просмотров
- 3D моделирование. 3D Анимация.50 просмотров
- 3D моделирование. 3D Анимация.43 просмотра
- 3D моделирование. Анимация.56 просмотров
- 2D анимация с элементами 3D.29 просмотров
- Уникальная 2D анимация с элементами 3D.15 просмотров
- Уникальная 2D анимация.20 просмотров
- 2D анимация. Анимации фотографий.12 просмотров
- Уникальная 2D анимация.9 просмотров
- Уникальная 2D анимация.14 просмотров
- Уникальная 2D анимация.13 просмотров
- Уникальная 2D анимация.11 просмотров
Анимация
нет отзывов
$50/час
от $500от 7 дней
#419
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$200/час
от $8000от 30 дней
#665
Видеомонтаж
нет отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
#1774