Видеопродюсер, CG/VFX producer/supervisor, 2D and 3D producer.

Наша команда работает на рынке видеопроизводства, креатива и дизайна уже 11 лет. Мы являемся производственной компанией полного цикла - мы разрабатываем визуальные концепции, идеи и пишем сценарии,мы полностью организуем съемочный процесс и пост-продакшн.Наш 2D и 3D дизайн и анимация известны во всем мире. Мы являемся международной командой и работаем со всеми континентами. Мы переводим видео- и аудиоконтент на 14 языков.Мы всегда рады сотрудничеству и новым знакомствам!