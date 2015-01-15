Разработать дизайн и верстку для интернет магазина на Bootstrap

Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка с использованием новых стандартов CSS3 & HTML5 и Twitter Bootstrap.Адаптивная верстка на Twitter Bootstrap.

Все результаты работы заливаем на хостинг основанный на системе контроля версий Git, либо на Bitbucket в закрытый репозиторий. По окончанию работы - оплачиваем и сдаем проект.Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Соблюдение стандартов W3C....

Т.е. на основе современных инструментов для дизайна сайта нам нужно сделать удобный, симпатичный макет быстро и качественно.

Что бы код был высококачественный и не ломался, растягивался под любой экран компьютера!...

Основа:

http://twitter.github.com/bootstrap/

http://bootstrap.veliovgroup.com/

http://bootsnipp.com/resources

www.divshot.com

http://www.pingendo.com/

http://blueimp.github.com/Bootstrap-Image-Gallery/ - фотогалерея под bootstrap

http://www.eyecon.ro/bootstrap-datepicker/ - выбор даты через календарь

http://reactiveraven.github.com/jqBootstrapValidation/ - realtime валидация полей в формах

Шаблон отсюда:

http://bootswatch.com/

http://wrapbootstrap.com/

http://postovoy.net/45.html

http://habrahabr.ru/post/198346/

http://habrahabr.ru/post/165373/

http://seo-design.net/templates/free-responsive-bootstrap-html-templates

Разрабатываемый сайт представляет собой интернет магазин электроинструментов. Поскольку предполагается большой объем текстовой и графической информации, непосредственно сам дизайн должен быть «легким» и достаточно строгим, чтобы не отвлекать внимание пользователя от самого контента, товара и процесса оформления заказа. Основной упор в проработке дизайна должен быть сделан на Карточку товара (КТ), Каталог, Страницу Поиска, корзину и личный кабинет.

Дизайн и верстка должны базироваться на Bootstrap Framework.

Состав ТЗ и порядок исполнения ТЗ

В рамках выполнения ТЗ Исполнитель должен предоставить результаты работы, которые включают в себя:

•несколько вариантов графической реализации дизайна в формате jpeg / gif. Под различными вариантами графической реализации подразумевается различные цветовые решения и варианты оформления страниц / расположения информационных блоков

•html верстку одного выбранного варианта графической реализации дизайна

•полный набор CSS стилей, покрывающий все элементы страниц

•полный набор графических элементов дизайна в формате png/gif, ЯВНО прописанные как являющиеся частью данного ТЗ (элементы дизайна, не покрываемые стилями CSS, к примеру, иконки и т.п.).

•в рамки данного ТЗ не входит финальное программирование самого сайта (связь с базой данных, связь страниц и т.п.)

Реализация ТЗ предполагается в 2 этапа:

•1. На первом этапе идет согласование графического дизайна сайта

•1.1. Исполнитель предоставляет различные варианты дизайна (количество определяется договором между Заказчиком и Исполнителем)

•1.2. На основании замечаний Заказчика Исполнитель вносит правки в финальный вариант

•2.После согласования дизайна Исполнитель переходит к реализации html верстки выбранного варианта дизайна. На выходе данного этапа:

•2.1. Html верстка основных страниц (перечень основных страниц определяется настоящим ТЗ)

•2.2. CSS стили

Краткое описание объема ТЗ

В рамках данного ТЗ Исполнитель должен представить дизайн

- порядка 13-15 страниц с различной структурой контента, представленного на данных страницах. По своей сути, у всех страниц единый стиль и логика. Различие между страницами заключается только в виде и форме подачи информации (списки, информационные блоки и т.п.). Таким образом, возможно повторное использование элементов одних страниц при проработке дизайна для других страниц, что значительно облегчает задачу разработку дизайна для всего ресурса.

- Каждая страница состоит из 5 основных блоков, являющихся элементами единой структуры ресурса

- Шапка страницы

- Левое меню

- Основное меню

- Вспомогательное окно

- Подвал

Теперь проще - нужен опытный верстальщик который за разумное время (3-4 дня) сможет сделать ПРАВИЛЬНУЮ, ВАЛИДНУЮ верстку на WF Bootstrap. Нужен современный и серъезный дизайн (без лишней чешуи), оперативно и качественно.

Обговариваем в скайпе, общие моменты, выбираем элементы http://bootswatchr.com/ и http://stylebootstrap.info/ и http://bootsnipp.com/resources на основе шаблона и нашего прототипа.

Если копать глубже - мы в поисках специалиста,который понимает, что в основе дизайна лежит потребность пользователя, которую нужно решить. Мы ищем человека, который может правильно понять эти потребности и перенести их в качественный и красивый интерфейс. Нам не интересно творчество ради творчества, все что мы создаем – мы создаем для людей.

Если ты готов начать проект с общения, если тебе по душе создавать то, что будет становиться частью нашей повседневной жизни, и ты можешь сделать ее ярче и интереснее - то тебе нужно непременно к нам!

Что нужно будет сделать:

- макеты дизайна мобильного приложения: ios, android;

- описать сценарии использования и создавать динамические прототипы;

- создаь макет дизайна веб-сайта и веб-приложений на основе прототипов;

- сверстать все кроссбраузерно, адаптивно и валидно;

- создать общий стиль проекта: логотип и элементы фирменного стиля;

- нарисовать иконки.

Что требуется:

- знание ПО Adobe;

- знание guidelines веб и мобильного дизайна;

- знание: html5, css3, постпроцессоров css, FW Bootstrap!, LESS, jQwery и REST (https://wrapbootstrap.com/);

- знание принципов разработки UI;

- умение прототипировать (http://bootswatch.com/);

- профессиональный опыт не обязателен - главное желание

Второй этап - Создание на сайте виртуального тура с помощью Bootstrap Tour - http://freelancer.dn.ua/blog/?p=83

CMS - Битрикс.