Редизайн страницы

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок283 просмотра
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Нужно сделать редизайн страницы http://smi.onf.ru/ упор сделать на шапку, убрать акцент с логотипа онф

Основой должно быть центр поддержки журналистов

9 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LisovN
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$62
2 дня
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