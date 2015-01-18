Дизайн сайта для ателье по пошиву одежды.

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки256 просмотров
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Нужен оригинальный дизайн для ателье. Подробности, выбранному исполнителю. Укажите, пожалуйста базовую стоимость за дизайн главной и внутренней страниц.

Дизайн сайта
9 лет назад
guru89
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
norakrass
Элеонора 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$150
2 дня
Элеонора, спасибо за проделанную работу! Очень довольна этим мастером. Ответственна, всегда на связи, справилась с задачей быстрее поставленных сроков, качественно, красиво. Очень приятна в общении. Буду советовать знакомым.
Работать было комфортно, спасибо за проект.
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