Дизайн раздела для сайта задание в приложение от вас сроки и бюджет
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Шапка для сайта инфо данные
изменение логотипа.
кнопки + строка входа.
мобильные приложения планшет пс.
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