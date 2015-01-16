Шапка для сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок307 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шапка для сайта инфо данные

изменение логотипа.

кнопки + строка входа.

мобильные приложения планшет пс.

9 лет назад
drdimm
25 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка

    На основе предложенного эскиза сделать дизайн сайта (остальные страницы будут предложены также в виде эскизов) Стилистически хотелось бы повторить lostfilm.tv (цветовая гамма: темный шрифт на светлом фоне) тематика сайта: Компьютерные онлайн игры (dota, cs, hearthstone) Идеально, если ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн страницы

    Нужно сделать редизайн страницы http://smi.onf.ru/ упор сделать на шапку, убрать акцент с логотипа онф Основой должно быть центр поддержки журналистов

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта недвижимости

    Добрый день, Коллеги! Ищу хорошего дизайнера для разработки дизайна сайта по поиску недвижимости. Что нужно: Главная тема сайта (оформление всех страниц с контентом). Форма поиска объектов недвижимости. Результаты поиска с возможностью переключения между табличным режимом и "по фото". Поиск по карте ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для благотворительного фонда

    Необходим дизайн сайта для благотворительного фонда, структура сайта имеется, необходимо будет поработать с баннерами, их будет порядка 8 штук, отрисовать логотип, материал который есть в наличие отправлю исполнителю. Заказ срочный !!!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн и доработка детского магазина Opencart

    Наш сайт находиться на киндеркаприз.рф. Что нужно: 1:) Красивый дизайн сайта детской тематики 2:) Баннеры детской тематики и уникальный логотип под название 3:) Наполнение сайта товаром с detoc.ru каждый товар на сайте имеет маркетинг описание и ...

    OpenCart
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад