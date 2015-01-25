LittleNika

Надежда LittleNika

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Webasyst Shop-Script 5: верстка, настройка, плагины, доработки.

Веб-программирование, верстка, javascript.

Интернет-магазины на платформе Webasyst Shop Script: верстка, настройка, плагины.

Мои плагины и приложения к webasyst: http://www.webasyst.ru/store/vendor/667213/

Отзывы заказчиков

apache_borys
Борис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Доработка темы интернет магазина
CSSWebasyst
Сделано все быстро. Понятно. Приятно работать с такими исполнителями. Удачи во фрилансе!
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату, обращайтесь ещё.
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