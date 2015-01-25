LittleNika

Webasyst Shop-Script 5: верстка, настройка, плагины, доработки.
Веб-программирование, верстка, javascript.
Интернет-магазины на платформе Webasyst Shop Script: верстка, настройка, плагины.
Мои плагины и приложения к webasyst: http://www.webasyst.ru/store/vendor/667213/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
10 лет назад
CSSWebasyst
Сделано все быстро. Понятно. Приятно работать с такими исполнителями. Удачи во фрилансе!
Ответный отзыв
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