Дизайн для женского сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок359 просмотров
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Необходимо сделать дизайн для женского сайта, структура как тут http://kidbe.ru/, в сайте примере нравится низ и шапка, нужно по смыслу сделать то же самое, но не копировать сайт пример

9 лет назад
Ximal
Денис 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
soboleva_l
Валерия 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$100
3 дня
Не рекомендую данного исполнителя, дизайн сделала из картинок которые нашла на сайте конкуренте и просто вставила их в шапку и подвал, за такой дизайн максимум цена 200 грн. а не 1500, на вопрос может тогда уступите если все скопировано? Ответила нагло что нет
Не рекомендую заказчика, сделала для него макет сайта,вносили правки,вроде как все устроило(единственное были вопросы по иллюстрациям,но и те уладили .Сделала после еще дополнительную страницу),когда дошло время оплаты заказа пошли обещания,мол еще деньги не сняли/не пришли/перевели/завтра будут...а потом он вовсе пропал не отвечал на сообщения ,пошла на встречу не стала брать предоплату , а он вовсе и не заплатил,так еще и сроки были сжаты(вообщем отложила все и делала этот сайт). Будьте бдительны и внимательны ! В ответ на этот отзыв написал ,что я сама плохой дизайнер, что некомпетентна в своей работе и грубо отвечаю, ссылаясь на то ,что в шапке использовала иллюстрации взятые из интернета ,хотя в переписке в этом плане все устраивало и сайт когда уже был готов ,все было хорошо ,а тут оказывается еще и грубо ответила и должна была за дизайн стоящий 1 500 грн. отдать за 200 грн. Дизайнеры еще раз подумайте стоит ли связываться с человеком ,который потом вам не оплатит заказ и в любом случае лучше берите предоплату,так хоть не сильно обидно будет. Удачи!
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