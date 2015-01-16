Дизайн для женского сайта

Не рекомендую заказчика, сделала для него макет сайта,вносили правки,вроде как все устроило(единственное были вопросы по иллюстрациям,но и те уладили .Сделала после еще дополнительную страницу),когда дошло время оплаты заказа пошли обещания,мол еще деньги не сняли/не пришли/перевели/завтра будут...а потом он вовсе пропал не отвечал на сообщения ,пошла на встречу не стала брать предоплату , а он вовсе и не заплатил,так еще и сроки были сжаты(вообщем отложила все и делала этот сайт). Будьте бдительны и внимательны ! В ответ на этот отзыв написал ,что я сама плохой дизайнер, что некомпетентна в своей работе и грубо отвечаю, ссылаясь на то ,что в шапке использовала иллюстрации взятые из интернета ,хотя в переписке в этом плане все устраивало и сайт когда уже был готов ,все было хорошо ,а тут оказывается еще и грубо ответила и должна была за дизайн стоящий 1 500 грн. отдать за 200 грн. Дизайнеры еще раз подумайте стоит ли связываться с человеком ,который потом вам не оплатит заказ и в любом случае лучше берите предоплату,так хоть не сильно обидно будет. Удачи!