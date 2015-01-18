Kroccuk

Кирилл Kroccuk

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать шаблон для uCoz

    Добрый вечер. Нужно сверстать шаблон для uCoz. Примерно как на http://neovzor.ru/ Сверху, по центру будет логотип. Нижу горизонтально меню (в этом же меню сделать форму поиска). Баннер. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать фон для видео-курса

    Доброе утро. Сейчас записывается видео-курс на тему: «Выбор CMS системы для создания сайта» Так вот, нужно нарисовать фон для меню + несколько картинок (если это потребуется). Прикрепил снимок фона для другого курса. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно написать немного текста для видео-курса

    Доброе утро. Как Вы уже успели прочитать в названии, нужно написать текст. В видео-курсе будет введение. Вот это введение и нужно написать. Тема: "Выбор CMS системы для создания сайта". Нужно разжевать, что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

web-boom
Михаил 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать шаблон для uCoz
Приятно иметь дело с хорошими клиентами. Четкое задание, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Быстро и грамотно выполнил заказ. Сроки были обговорены 2-3 дня, выполнили за 1 день. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать фон для видео-курса
Спасибо за интересный проект! Отличный заказчик, была сразу четко поставлена задача никаких проблем по ходу работы не возникло всё прошло быстро и без единой правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказал фон. В двух словах объяснил ТЗ. Результат превзошел ожидания. Святослав справился на ОТЛИЧНО!!!! Всем советую!
Ответный отзыв
greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужно написать немного текста для видео-курса
Спасибо Кириллу за интересный проект и приятное сотрудничество. Задание было поставлено предельно четко, все детали обсудили быстро, оплату получила в оговоренный срок. Буду рада новым совместным проектам!
Заказал введение для инфо-продукта. Текст получился настолько хороший, что я сам уже хочу приобрести данный курс. Работа выполнена на ОТЛИЧНО!!! Сам буду постоянно пользоваться услугами Екатерины и Вам советую.
Ответный отзыв