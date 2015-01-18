Добрый вечер. Нужно сверстать шаблон для uCoz. Примерно как на http://neovzor.ru/ Сверху, по центру будет логотип. Нижу горизонтально меню (в этом же меню сделать форму поиска). Баннер. ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Добрый вечер. Нужно сверстать шаблон для uCoz. Примерно как на http://neovzor.ru/ Сверху, по центру будет логотип. Нижу горизонтально меню (в этом же меню сделать форму поиска). Баннер. ...
Доброе утро. Сейчас записывается видео-курс на тему: «Выбор CMS системы для создания сайта» Так вот, нужно нарисовать фон для меню + несколько картинок (если это потребуется). Прикрепил снимок фона для другого курса. ...
Доброе утро. Как Вы уже успели прочитать в названии, нужно написать текст. В видео-курсе будет введение. Вот это введение и нужно написать. Тема: "Выбор CMS системы для создания сайта". Нужно разжевать, что ...