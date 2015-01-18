Нужно создать дизайн и верстку для писем в рассылку Smartresponder!

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Здравствуйте!

Веду рассылку в сервисе Smartresponder.ru так вот мне нужен

нормальный дизайн для отправляемых писем.

Что-то стильное, легкое и простое. Очень важно сделать так, чтобы

в мобильных устройствах письма так же нормально смотрелись и читались.

Картинки автоматически уменьшались.

Чтобы человеку не приходилось на айфоне например увеличивать,

чтобы что-то рассмотреть.

В общем, я думаю кто не раз делал все поймет.

Жду ваших предложений. За хорошую работу обещаю пиар и именно

по такой аудитории, которая толпой придет к вам заказывать такую же работу.

Спасибо!

9 лет назад
boricov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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