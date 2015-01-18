Имеется макет в jpg он же к внутренней странице Сделать по слоям в PSD макет дизайна пригодный к верстке под Joomla Можно один в один сделать - а можно облагородить сделать чуть лучше дизайн сохраняя цветовую гамму. Цена ...
Нужно создать дизайн и верстку для писем в рассылку Smartresponder!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Веду рассылку в сервисе Smartresponder.ru так вот мне нужен
нормальный дизайн для отправляемых писем.
Что-то стильное, легкое и простое. Очень важно сделать так, чтобы
в мобильных устройствах письма так же нормально смотрелись и читались.
Картинки автоматически уменьшались.
Чтобы человеку не приходилось на айфоне например увеличивать,
чтобы что-то рассмотреть.
В общем, я думаю кто не раз делал все поймет.
Жду ваших предложений. За хорошую работу обещаю пиар и именно
по такой аудитории, которая толпой придет к вам заказывать такую же работу.
Спасибо!
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