Нужно создать дизайн и верстку для писем в рассылку Smartresponder!

Здравствуйте!

Веду рассылку в сервисе Smartresponder.ru так вот мне нужен

нормальный дизайн для отправляемых писем.

Что-то стильное, легкое и простое. Очень важно сделать так, чтобы

в мобильных устройствах письма так же нормально смотрелись и читались.

Картинки автоматически уменьшались.

Чтобы человеку не приходилось на айфоне например увеличивать,

чтобы что-то рассмотреть.

В общем, я думаю кто не раз делал все поймет.

Жду ваших предложений. За хорошую работу обещаю пиар и именно

по такой аудитории, которая толпой придет к вам заказывать такую же работу.

Спасибо!