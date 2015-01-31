Сделать дизайн сайта пригодным к верстке

Имеется макет в jpg он же к внутренней странице

Сделать по слоям в PSD макет дизайна пригодный к верстке под Joomla

Можно один в один сделать - а можно облагородить сделать чуть лучше дизайн сохраняя цветовую гамму.

Цена и сроки