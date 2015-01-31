Сделать дизайн сайта пригодным к верстке

Всем привет. Нужны советы по дизайну сайта http://masterko.by/ . Возможно нужно подобрать цвета, сделать красивее надписи(например в блоке разработка надпись - "как мы работаем"). На сайте будет реализовано фиксированное меню пока оно здесь http://somesite1.esy.es/. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется макет в jpg он же к внутренней странице
Сделать по слоям в PSD макет дизайна пригодный к верстке под Joomla
Можно один в один сделать - а можно облагородить сделать чуть лучше дизайн сохраняя цветовую гамму.
Цена и сроки
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