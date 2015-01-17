Корректировки по дизайну

Всем привет. Нужны советы по дизайну сайта http://masterko.by/ . Возможно нужно подобрать цвета, сделать красивее надписи(например в блоке разработка надпись - "как мы работаем"). На сайте будет реализовано фиксированное меню пока оно здесь http://somesite1.esy.es/. В общем предлагайте цену, работа не сложная.