Дизайн блога

Доброе утро. Сейчас записывается видео-курс на тему: «Выбор CMS системы для создания сайта» Так вот, нужно нарисовать фон для меню + несколько картинок (если это потребуется). Прикрепил снимок фона для другого курса. Он очень стильный и понятный. Так же ...