Дизайн блога

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок266 просмотров
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Нарисовать новый дизайн для блога

вот старая версия: http://www.blog.deyneko.com.ua

необходимо:

презентабельность

новые тенденции в дизайне

наглядность материалов блога

удобная навигация и юзабельность

Для примера, мне нравятся этот проект: http://artemnesterenko.com

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НЕТ ПРИМЕРОВ - НЕТ ОТВЕТА

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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