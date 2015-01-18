Дизайн блога

Доброе утро. Сейчас записывается видео-курс на тему: «Выбор CMS системы для создания сайта» Так вот, нужно нарисовать фон для меню + несколько картинок (если это потребуется). Прикрепил снимок фона для другого курса. Он очень стильный и понятный. Так же ...
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Нарисовать новый дизайн для блога
вот старая версия: http://www.blog.deyneko.com.ua
необходимо:
презентабельность
новые тенденции в дизайне
наглядность материалов блога
удобная навигация и юзабельность
Для примера, мне нравятся этот проект: http://artemnesterenko.com
присылайте свои сроки и стоимость
рассмотрю ваши примеры работ
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