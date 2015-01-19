Сделать главную страницу wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress

стартовая страница которая абсолютно нравится - http://youcase.ru/

содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше) но не смотрелось как украденное

WordPress
9 лет назад
lekorpitn
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$50
3 дня
Снова не обоснованные обвинения. Что бы не быть голословным приведу текс задания: «Надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress стартовая страница которая абсолютно нравится — http://youcase.ru/ содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше), но не смотрелось как украденное» Ссылка на проект: http://www.weblancer.net/projects/660465.html Больше не хочу обсуждать этот театр абсурда. Просто не рекомендую сотрудничество с этим человеком.
  • Похожие заказы

  • Разработка графических материалов для сайта

    $25

    В рамках рнабот по улучшению интерфейса сайта в сторону user-friendly, было решено доработать лиоготип и внедрить нестандартную анимацию. А) Логотип решено сделать более дружественным и более теплым, чтобы он позитивнее воспринимался посетителями. Б) Анимация будет встречать посетителей, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    На сайте ros-katalog.ru нужно поменять дизайн всех страниц (примерно 10 страниц на самом сайте + в личном кабинете столько же. Предлагайте свою цену.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта медицинского центра +логотип

    Требуется изменить дизайн имеющегося сайта www.domzdorovia.com, но при этом хотелось бы не шокировать посетителей переменами до неузнаваемости. Общие пожелания к дизайну - уникальность, узнаваемость, современность, интуитивно понятный. Подробности - исполнителю. Меня интересует работа в четкие сроки, без ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дорисовка дизайна сайта

    Добрый день, каждому! В дизайн сайта http://skazkatut.ru/ внести правки. За образец взять сайт http://www.ebay.com/ Что именно должно соответствовать: 1. толщина линий http://joxi.ru/823jlOahwKoYmO 2. шрифты http://joxi.ru/GrqenMbIbyoarz 3. оформить каталог с товарам в таком стиле http://joxi.ru/nAyXNz0f9O102Z вот тут http://joxi.ru/n2YzP8QI05jxA6 в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна внутренних страниц

    Имеется дизайн главной страницы корпоративного сайта. Требуется разработать дизайн внутренних страниц по ТЗ (5 штук), соблюдая стилистику главной страницы. Жду предложений по стоимости работ.

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад