Разработка графических материалов для сайта

Здравствуйте. Нужен дизайнер, чтобы реализовать небольшой список из игры с оформлением в виде книги. Оставляйте заявки, подробнее отпишу в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках рнабот по улучшению интерфейса сайта в сторону user-friendly, было решено доработать лиоготип и внедрить нестандартную анимацию.
А) Логотип решено сделать более дружественным и более теплым, чтобы он позитивнее воспринимался посетителями.
Б) Анимация будет встречать посетителей, говорить им "Привет!". Анимация будет выполнена программно с ипользованием png или gif изображений, поддерживающий прощрачность фона. Суть анимации: из-за края браузера частично выглядывает сова с "пузырем", в котром написано "Привет!".
1) Символ нашего сайта - сова.
2) На логотипе должна быть изображена сова.
3) Важно придать сове доброе выражение лица. Сейчас она обезличена.
4) Размер логотипа и цветовую гамму принять существующие.
5) Кроме логотипа необходимо разработать рисунок совы в более крупном масштабе.
6) Приблизительный размер изображения ( от него можно немного отсутпить): 200*270px.
7) Сова также должна быть "доброй".
8) Выполнить в 2-х цветовых гаммах: в текущей, и в серой (серая сова).
9) Разработать речевой "пузырь" для совы. (Элемент комикса, в котром пишется речь).
10) В пузыре написать "Привет !"
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