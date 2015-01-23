Разработка графических материалов для сайта

В рамках рнабот по улучшению интерфейса сайта в сторону user-friendly, было решено доработать лиоготип и внедрить нестандартную анимацию.

А) Логотип решено сделать более дружественным и более теплым, чтобы он позитивнее воспринимался посетителями.

Б) Анимация будет встречать посетителей, говорить им "Привет!". Анимация будет выполнена программно с ипользованием png или gif изображений, поддерживающий прощрачность фона. Суть анимации: из-за края браузера частично выглядывает сова с "пузырем", в котром написано "Привет!".

1) Символ нашего сайта - сова.

2) На логотипе должна быть изображена сова.

3) Важно придать сове доброе выражение лица. Сейчас она обезличена.

4) Размер логотипа и цветовую гамму принять существующие.

5) Кроме логотипа необходимо разработать рисунок совы в более крупном масштабе.

6) Приблизительный размер изображения ( от него можно немного отсутпить): 200*270px.

7) Сова также должна быть "доброй".

8) Выполнить в 2-х цветовых гаммах: в текущей, и в серой (серая сова).

9) Разработать речевой "пузырь" для совы. (Элемент комикса, в котром пишется речь).

10) В пузыре написать "Привет !"