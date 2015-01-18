Разработка дизайна внутренних страниц

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок265 просмотров
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Имеется дизайн главной страницы корпоративного сайта. Требуется разработать дизайн внутренних страниц по ТЗ (5 штук), соблюдая стилистику главной страницы.

Жду предложений по стоимости работ.

9 лет назад
A-meli
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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