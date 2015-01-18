Шапка для сайта+придумать лого

Необходимо сделать красивую шапку для сайта, придумать и нарисовать несложное лого, тематика остекление балконов.

В шапке нужно отразить основную суть процесса, либо как происходит остекление, либо когда уже балкон остеклен и там что еще, собственно все обсуждаемо.

Срок сегодня до 4 утра по МСК.

Цена : 1500 русских рублей, оплата QIWI или Webmoney R