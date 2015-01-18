Редизайн сайта медицинского центра +логотип

Требуется изменить дизайн имеющегося сайта www.domzdorovia.com, но при этом хотелось бы не шокировать посетителей переменами до неузнаваемости. Общие пожелания к дизайну - уникальность, узнаваемость, современность, интуитивно понятный.

Подробности - исполнителю.

Меня интересует работа в четкие сроки, без невыходов на связь и т.д.

В случае успешного сотрудничества - предоставлю доп.задания по тематике этого сайта, и сайта другого направления.