Выполнить верстку и натяжку

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Произвести следующие работы

- верстка и натяжка дизайна

- написание 15 статей (14 по 2500 и 1 по 2000)

9 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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