Статьи на тему Кованые изделия

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Завершен37 заявок206 просмотров

Надо написать 10 статей. Темы и направленность для 5 штук есть, 5 - на ваше усмотрение в рамках направления. Минимум 1400 символов. Интересует цена сразу за 10 статей. При положительном опыте работы заказ будет значительно увеличен.

11 лет назад
lekorpitn
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$18
2 дня
Все хорошо, вовремя, качественно! Продолжаем сотрудничать! 5+
Заказчик четко ставит ТЗ, всегда на связи. Оплата во время.

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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