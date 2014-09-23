Добрый день! Есть проект, разработка печатного каталога, в этом каталоге будет 15 статей-тем, которые и нужно подготовить. Текст для этих статей уже подобран, его нужно подредактировать, выделить главное, уместить на горизонтальную страницу А4 ( ...
Статьи на тему Кованые изделия
Надо написать 10 статей. Темы и направленность для 5 штук есть, 5 - на ваше усмотрение в рамках направления. Минимум 1400 символов. Интересует цена сразу за 10 статей. При положительном опыте работы заказ будет значительно увеличен.
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