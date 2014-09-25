Письмо для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок257 просмотров

Написать письмо для партнеров.

Объем - 1 стр.

Есть структура и наброски, нужно все оформить.

Написать нужно в течении 2-3-х часов. От вас стоимость и примеры работ.

11 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Благодарю за отличную работу!
Сотрудничеством довольна на все сто, рекомендую данного заказчика

Заявки фрилансеров

xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются копирайтеры!

    Требуются копирайтеры! Нескольким сайтам требуются копирайтеры! Требования: уникальные тексты, размещение фотографий, загружаемого контента. Условия: стоимость текста 30р. за 1000 символов, минимум 3 поста в день. Возможно больше. Срок оплаты по договорённости. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта хорошим грамотным SEO текстом

    $100

    Надо наполнить грамотным продуманным текстом с тематической оптимизацией (ключи подбирает исполнитель и согласовывает с заказчиком, т.е. со мной). Приоритет №1 - привлечение клиентов, приоритет №2 - seo оптимизация и продвижение. Адрес сайта в приложенном документе. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайтер на новостной сайт

    На новостной сайт нужен рерайтер. Тематика от политики до игр. Среднее количество символов 500-600 без пробелов. Уникальность выше 80%. На данном этапе цена за новость 16р.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Давать объявления на онлайн доски

    В интернет полным полно различных досок объявлений.. нужен человек который сможет давать объявления.. текст предоставим.. от вас цена за штуку и сколько максимум сможете дать за день...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Размещение отзывов на Яндекс Маркете

    $250

    Требуется написание положительных отзывов на странице молодого интернет-магазина в Яндекс-маркете. Примерный объем 20–30шт. в месяц. Оплата 3.5$/отзыв P.C. Для тех, кто не вкурсе — все отзывы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 5 статей

    $20

    Всем привет. Есть 5 статей, нужно написать их до 20:00 по мск. Объем каждой - 3К Оплата - 50/1000 Если справитесь - гарантирую постоянное сотрудничество! + нужно проставить ключи, найти по ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад