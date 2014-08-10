Требуются копирайтеры! Нескольким сайтам требуются копирайтеры! Требования: уникальные тексты, размещение фотографий, загружаемого контента. Условия: стоимость текста 30р. за 1000 символов, минимум 3 поста в день. Возможно больше. Срок оплаты по договорённости. ...
Наполнение сайта хорошим грамотным SEO текстом
Надо наполнить грамотным продуманным текстом с тематической оптимизацией (ключи подбирает исполнитель и согласовывает с заказчиком, т.е. со мной). Приоритет №1 - привлечение клиентов, приоритет №2 - seo оптимизация и продвижение. Адрес сайта в приложенном документе. Пишите свои предложение по объему, цене, сроку..
Заявки фрилансеров
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