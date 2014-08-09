Отзывы на Яндекс.Маркете

Нужно несколько человек в команду по написанию отзывов на Яндекс.Маркете.

Ничего придумывать не нужно - отзывы есть, необходим только ваш опыт + аккаунты.

Отдаем предпочтение тем, кто этим уже занимается.

Цена вопроса - 60р/пройденный отзыв.