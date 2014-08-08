Статьи для медицинского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок240 просмотров

Для написания статей на медицинскую тематику требуются люди, имеющие медицинское образование. Работа постоянная. Уникальность по Etxt не менее 95%.

Оплата в руб. на вебмани.

В комментариях оставляйте расценки и ссылки на портфолио.

Написание статей
11 лет назад
valtntinas
Валентина 
63 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • На постоянную работу требуется копирайтер

    Требуется человек на постоянную работу, который готов писать статьи. Тематика статей: женская, заработок в интернете, сайтостроение, web-дизайн. Объемы статей - от 2500 збп. От исполнителя требуется опыт написания подобных статей, грамотность, всегда ...

    Написание статей
    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 150 статей.

    $414

    День добрый. Требуется написать 150 статей по теме проектирование электроснабжения. Объем необходимо выполнить в течении месяца. Оплата по факту хоть за каждую статью. Бюджет 15 000 рублей. Объем статьи 2,5К ...

    Joomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Здравствуйте фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в коменты или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор текстов-описаний (статей) для сериалов

    Добрый день. Ищем человека, который будет грамотно писать текста-описания для новых сериалов и новых сезонов сериалов на нашем портале. Писать текста надо с учетом мета-тегов (тайтл, дескрипшн, ключевые слова + несколько основных ...

    Написание статей
    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор текстов-описаний (тема: обои, картинки)

    Добрый день. Ищем человека, который грамотно напишет текста-описания для всех категорий нашего сайта по обоям и картинкам для рабочего стола. Писать текста надо с учетом мета-тегов (тайтл, дескрипшн, ключевые слова + несколько ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянную работу

    Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо добавлять готовые статьи в админку — заголовок, текст, картинка (ищете сами). cms, на которых нужно ...

    DLEJoomlaWordPress
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт сферы IT

    $270

    Нужно написать (отрерайтить) около 60 статей, связанных с программным обеспечением и т.п. Нужно разбираться в теме и обладать безупречной грамотностью. Цена 1000 знаков – 1,5 $. Более высокие цены не рассматриваю. Приблизительный бюджет проекта (стоимость ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно ведется набор рерайтеров.

    Доброго времени суток. Ведется набор группы рерайтеров для постоянного сотрудничества. Множество различных тем. Наши требования: ответственность к работе, сроки сдачи, уникальность текстов. Гарантируем своевременную оплату и некоторые бонусы.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • На постоянку требуется рерайтер новостей

    $100

    Желательно молодая девушка с Харькова, или Любой гражданин Украины Обязанности: Рерайтинг примерно 10 новостей в день Новость в среднем 500-1000 символов без пробела Публикация новостей на сайте в соответствующе рубрики ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад