Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо добавлять готовые статьи в админку — заголовок, текст, картинка (ищете сами). cms, на которых нужно ...
Автор текстов-описаний (тема: обои, картинки)
Добрый день.
Ищем человека, который грамотно напишет текста-описания для всех категорий нашего сайта по обоям и картинкам для рабочего стола. Писать текста надо с учетом мета-тегов (тайтл, дескрипшн, ключевые слова + несколько основных ключей: для рабочего стола, скачать, бесплатно, бесплатные, hd).
Всего у нас на сайте 37 категорий + 1 категория-песочница (надо описать правила) + главная страница сайта.
Требования к текстам-описаниям:
- уникальность
- 1000-2000 символов
- органичность текстов (другими словами - смысл текстов должен соответствовать тематике сайта и передавать суть услуг, которые мы предоставляем: бесплатные просмотр и скачивание обоев для рабочего стола для всех видов устройств (использовать разные названия видов устройств в текстах), всевозможных разрешений экрана (указывать самые популярные разрешения). А также добавление обоев, участие в рейтинге, обсуждение, оценка обоев, возможность поделиться в соц.сетях.)
- написания текстов используя кроме предоставленных еще и словосочетания, которые чаще всего ищут пользователи в соответствие с http://wordstat.yandex.ru/. Пример: для категории "города", вводим словосочетание "обои города", сервис показывает самые популярные словосочетания с фразой "обои города", которые и используем в текстах описаниях
- писать для описаний основной заголовок (с вхождением из тайтла) и, желательно, делать несколько подзаголовков в тексте.
Как тестовое задание, в личном порядке, будет предложено написать описание к одной из категорий нашего сайта http://www.topoboi.com/. Если описание будет подготовлено качественно и при необходимости внесены коррективы - мы его конечно выкупим и, возможно, продолжим сотрудничество именно с Вами.
Обязательно укажите Ваши контактные данные: скайп, почту, Также укажите стоимость за 1000 символов, за которую Вы готовы выполнить такую работу.
Запускаем также блог по тематике "Все о фото, обоях и картинках". Будем искать авторов для ежемесячного написания статей для нашего блога. Если Ваша работа над описаниями понравится, возможно, продолжим с Вами сотрудничество и в направление статей.
Оплата - через вебмани.
Спасибо за внимание, ждем Ваших откликов на вакансию.
С уважением, Дмитрий.
Заявки фрилансеров
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