Автор текстов-описаний (тема: обои, картинки)

Добрый день.

Ищем человека, который грамотно напишет текста-описания для всех категорий нашего сайта по обоям и картинкам для рабочего стола. Писать текста надо с учетом мета-тегов (тайтл, дескрипшн, ключевые слова + несколько основных ключей: для рабочего стола, скачать, бесплатно, бесплатные, hd).

Всего у нас на сайте 37 категорий + 1 категория-песочница (надо описать правила) + главная страница сайта.

Требования к текстам-описаниям:

- уникальность

- 1000-2000 символов

- органичность текстов (другими словами - смысл текстов должен соответствовать тематике сайта и передавать суть услуг, которые мы предоставляем: бесплатные просмотр и скачивание обоев для рабочего стола для всех видов устройств (использовать разные названия видов устройств в текстах), всевозможных разрешений экрана (указывать самые популярные разрешения). А также добавление обоев, участие в рейтинге, обсуждение, оценка обоев, возможность поделиться в соц.сетях.)

- написания текстов используя кроме предоставленных еще и словосочетания, которые чаще всего ищут пользователи в соответствие с http://wordstat.yandex.ru/. Пример: для категории "города", вводим словосочетание "обои города", сервис показывает самые популярные словосочетания с фразой "обои города", которые и используем в текстах описаниях

- писать для описаний основной заголовок (с вхождением из тайтла) и, желательно, делать несколько подзаголовков в тексте.

Как тестовое задание, в личном порядке, будет предложено написать описание к одной из категорий нашего сайта http://www.topoboi.com/. Если описание будет подготовлено качественно и при необходимости внесены коррективы - мы его конечно выкупим и, возможно, продолжим сотрудничество именно с Вами.

Обязательно укажите Ваши контактные данные: скайп, почту, Также укажите стоимость за 1000 символов, за которую Вы готовы выполнить такую работу.

Запускаем также блог по тематике "Все о фото, обоях и картинках". Будем искать авторов для ежемесячного написания статей для нашего блога. Если Ваша работа над описаниями понравится, возможно, продолжим с Вами сотрудничество и в направление статей.

Оплата - через вебмани.

Спасибо за внимание, ждем Ваших откликов на вакансию.

С уважением, Дмитрий.