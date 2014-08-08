Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.
Рерайт сферы IT
Нужно написать (отрерайтить) около 60 статей, связанных с программным обеспечением и т.п. Нужно разбираться в теме и обладать безупречной грамотностью. Цена 1000 знаков – 1,5 $. Более высокие цены не рассматриваю. Приблизительный бюджет проекта (стоимость всех статей) – 270 $.
Заявки фрилансеров
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