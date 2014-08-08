Рерайт сферы IT

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок248 просмотров

Нужно написать (отрерайтить) около 60 статей, связанных с программным обеспечением и т.п. Нужно разбираться в теме и обладать безупречной грамотностью. Цена 1000 знаков – 1,5 $. Более высокие цены не рассматриваю. Приблизительный бюджет проекта (стоимость всех статей) – 270 $.

11 лет назад
RabotodatelGleb
Панько Глеб 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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