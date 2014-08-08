Написать уникальные описания игр онлайн

Приветствую!

Нужно сделать не рерайт, а именно копирайт обзора игр. Объем каждого описания 2000 знаков б/п, не меньше. Описание должно быть в положительном ключе, выделять достоинства описываемой игры.

Желательно, чтобы у исполнителя был опыт написания подобных обзоров или же играли в подобные игры, чтобы понимать всю специфику.

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