Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.
Написать уникальные описания игр онлайн
Приветствую!
Нужно сделать не рерайт, а именно копирайт обзора игр. Объем каждого описания 2000 знаков б/п, не меньше. Описание должно быть в положительном ключе, выделять достоинства описываемой игры.
Желательно, чтобы у исполнителя был опыт написания подобных обзоров или же играли в подобные игры, чтобы понимать всю специфику.
Оплата вебмани по факту выполненной работы, без аванса.
С Вас цены и сроки.
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