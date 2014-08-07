Постинг на форуме

Всё достаточно просто и очевидно. Вы пишете сообщения на форуме, за что получаете соответствующую оплату.

Сообщения могут быть самыми разными, не обязательно писать что-то развернутое. Одного осмысленного предложения из нескольких слов вполне достаточно. Но всякие "+1" и сообщения из одного смайлика считаться не будут, сами понимаете.

Просьба сразу указать сколько Вы хотите за каждое оставленное сообщение.