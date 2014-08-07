Постинг на форуме

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Закрыт15 заявок150 просмотров

Всё достаточно просто и очевидно. Вы пишете сообщения на форуме, за что получаете соответствующую оплату.

Сообщения могут быть самыми разными, не обязательно писать что-то развернутое. Одного осмысленного предложения из нескольких слов вполне достаточно. Но всякие "+1" и сообщения из одного смайлика считаться не будут, сами понимаете.

Просьба сразу указать сколько Вы хотите за каждое оставленное сообщение.

11 лет назад
EugSan
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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