Необходим копирайтинг, по разным темам. ТЗ не сложные. Главное — грамотная речь, отсутствие воды и ошибок. Допускается рерайт при работе, но с высокой уникальностью. 1.2$ за 1000 симв Объем — около 300 000 ...
Постинг на форуме
Всё достаточно просто и очевидно. Вы пишете сообщения на форуме, за что получаете соответствующую оплату.
Сообщения могут быть самыми разными, не обязательно писать что-то развернутое. Одного осмысленного предложения из нескольких слов вполне достаточно. Но всякие "+1" и сообщения из одного смайлика считаться не будут, сами понимаете.
Просьба сразу указать сколько Вы хотите за каждое оставленное сообщение.
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