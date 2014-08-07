Статьи + картинки на тему "Обучение Английскому"

Требуется грамотный писатель статей на тематику обучения английскому.

Вопросы которые должны раскрываться в статьях:

1. Зачем нужен английский (для работы, для тур поездок, для учебы заграницей и т. д.)

2. Как учить английский (вот так неправильно, а вот так правильно)

3. На основании каких критериев выбирать курсы английского языка.

Уникальность 90% +

Темы должны будут предварительно согласованы. Статьи должны быть размером 2500 - 3000 знаков. Размещать необходимо на движок Wordpress с минимальным html оформлением (h2,h3, li, p, bold и т.д.)

Пока требуется 15 статей по 10 долларов (125 грн) с 11.08 по 30.09 по 2 шт в неделю. Оплата после каждой размещенной статьи. Если качество статей будет низкое, оставляю за собой право прекратить сотрудничество.