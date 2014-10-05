Написать тексты на 2 продающих письма.

Нужно написать 2 продающих письма для рассылки, предлагающих бесплатную тестовую услугу, компаниям, которым может быть интересно SEO-продвижение сайта.

Образец, от чего плясать, покажу.

Объём каждого письма - не более 3-4 тыс знаков.

Нужны цепляющие заголовки, подзаголовки, чёткая структура. Читатель должен сразу понять, что ему предлагают, почему ему это выгодно и что ему нужно сделать, чтобы услугу получить.

Образцы ваших продающих текстов - обязательны.