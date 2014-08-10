Нужно два копирайтера для выполнения ежедневных задач по написанию статей. Планируемый объем 5-10 статей в день. 30 р./1000 знаков без пробелов. Копирайтеры нужны в помощь, так что цена окончательная.
Написание статей и описание для товаров
Написание статей и описание для товаров, тематика сайта дайвинг и подводная охота спортивные товары и тд.
Длинна описаний товаров 1500-3000 символов уникальность 95% понимание тематики.
Предложения принимаются до 10.08.2014
Если есть вопросы пишите отвечаю не сразу бываю на сайте примерно через день
Пишите цену за 1000 символов
Заявки фрилансеров
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