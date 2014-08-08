Необходим копирайтинг, по разным темам. ТЗ не сложные. Главное — грамотная речь, отсутствие воды и ошибок. Допускается рерайт при работе, но с высокой уникальностью. 1.2$ за 1000 симв Объем — около 300 000 ...
Требуется размножение текстов
Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены.
Требования к текстам:
а. Исключение однокоренных слов в рамках {|}
б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто синонимы.
в. Текст от 500 до 700 символов, пригодный для размножения на 50–70 страниц. Т.е. в пределах 50–70 страниц нужно получить как можно меньше совпадений текстов.
Требования к кандидату: грамотный русский язык.
Оплата в любое время по договоренности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно размещать на форумах ссылки и не большой текст на сайт компании. Форумы должны быть ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ! Компания не предоставляет ни форумы, ни аккаунты они должны быть у Вас свои. Оплата ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Рерайт статей медицинской тематики + увеличение объема текстов до 2500 символов с пробелами. Тексты должны быть переписаны из расчета того, что данные медицинские услуги предлагаются инотсранцам - которые ищут возможность сэкономить ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать авторский обзор на основе предоставленного с заменой скриншотов. Всего 4000 символов и около 15 скриншотов: https://yadi.sk/i/xT8hog5lZEyXd Нужна цена, срок и опыт.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимы SEO-тексты: 1. Ремонт стен своими руками 2. Ремонт пола своими руками 3. Ремонт потолка своими руками - Ключевые слова - название каждой ...Завершен11 лет назад
Нужно написать описание товаров(автозапчасти) около 2000 позиций.Завершен11 лет назад
Необходим копирайтер на постоянную работу, работы много и она постоянная. Бюджет 30 руб 1000 символов б/п. Тематика разная, начиная от юридической заканчивая запуском ракет.Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Всё достаточно просто и очевидно. Вы пишете сообщения на форуме, за что получаете соответствующую оплату. Сообщения могут быть самыми разными, не обязательно писать что-то развернутое. Одного осмысленного предложения из нескольких слов вполне достаточно. Но ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен ответственный исполнитель для написания статей. Требования к текстам: • высокая уникальность; • абсолютная грамотность; • структурированность текста; • естественное добавление ключевиков. Более подробно выбранному исполнителю.Завершен11 лет назад
Подработка для людей, имеющих аккаунты в соц.сетях и на различных форумах. Необходимо размещать рекламные посты (стоимость 1 репоста - 8-10 руб.) и писать небольшие отзывы. Обсуждение подробностей т.з через скайп.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад