Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены.

Требования к текстам:

а. Исключение однокоренных слов в рамках {|}

б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто синонимы.

в. Текст от 500 до 700 символов, пригодный для размножения на 50–70 страниц. Т.е. в пределах 50–70 страниц нужно получить как можно меньше совпадений текстов.

Требования к кандидату: грамотный русский язык.

Оплата в любое время по договоренности.