Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.
На постоянку требуется рерайтер новостей
Желательно молодая девушка с Харькова, или Любой гражданин Украины
Обязанности:
Рерайтинг примерно 10 новостей в день
Новость в среднем 500-1000 символов без пробела
Публикация новостей на сайте в соответствующе рубрики (новости Украины, Харькова, Мира, Спорта)
Выборка и публикация самых актуальных и интересных для максимальной аудитории новостей
Сразу же, перевод вашего рерайта на Украинский язык, для украинской версии сайта.
рерайты должны быть легко читаемые, написаны в ручную, каждая новость должна сопровождается актуальной картинкой
Работа без выходных, но на выходных можно публиковать в 2 раза меньше новостей.
Зарплата 800гривен в месяц плюс 13я зарплата и бонус
Если проект будет давать прибыль и мы доживем до этих дней, возможно повышение зп и переход на процентную зп
За дополнительную нагрузку (посты в группе в ВК и Твитере) будет отдельная доплата
Требуется знание Украинского и Русского языка, а так же желание писать на этих языках.
У опытного человека, работа будет занимать до 3х часов в день (проверять новостные сайты раз в 2-3 часа и писать по 2-3 рерайта за раз)
Ор не требуется. требуется ответственность и пунктуально
Возможно совмещение с такими профессиями как, сторож/вахта. Копирайтер/модерато. Работа предлагается как дополнение к основной.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Копирайтинг50 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть описания категорий для каталога детских товаров по 1000 знаков каждое. Их 32 шт. Например : коляски, автокресла, маягкие игрушки, веловипеды и т.д. Описания уникальны. Нужно дописать тексты до 2000 знаков, ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать статьи по следующим темам: 1. Разработка сайтов 2. Поисковая оптимизация и продвижение сайтов 3. Контекстная реклама Яндекс.Директ 4. Реклама в соц. сетях 5. Разработка логотипов и фирменного стиля ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно каждый день наполнять группу тематическими постами(картинками либо картинки + текст). Никакой особой уникальности, авторских текстов и т.д. не нужно, достаточно постить картинки по теме. Задача элементарная, в день нужно 3-10 постов. По времени это ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо написать тексты на социально-политическую тему. Общий объем 70 000 збп.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую! Нужно сделать не рерайт, а именно копирайт обзора игр. Объем каждого описания 2000 знаков б/п, не меньше. Описание должно быть в положительном ключе, выделять достоинства описываемой игры. Желательно, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Веб студии (http://allcom.by) требуется написать много статей (более 50) по ковровой тематики, переодически приходят большие заказы, если сработаемся - будем постоянно сотрудничать. Тектсы в основном для размещения на миралинксе. Требования к текстам: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно 2 текста до 2000 символов без пробелов каждый. Описание таблиц гликемического индекса и хлебных единиц соответственно. Что это такое, как пользоваться, для чего надо. Без воды что такое сахарный диабет... ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены. Требования к текстам: а. Исключение однокоренных слов в рамках {|} б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад