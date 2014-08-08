На постоянку требуется рерайтер новостей

Желательно молодая девушка с Харькова, или Любой гражданин Украины

Обязанности:

Рерайтинг примерно 10 новостей в день

Новость в среднем 500-1000 символов без пробела

Публикация новостей на сайте в соответствующе рубрики (новости Украины, Харькова, Мира, Спорта)

Выборка и публикация самых актуальных и интересных для максимальной аудитории новостей

Сразу же, перевод вашего рерайта на Украинский язык, для украинской версии сайта.

рерайты должны быть легко читаемые, написаны в ручную, каждая новость должна сопровождается актуальной картинкой

Работа без выходных, но на выходных можно публиковать в 2 раза меньше новостей.

Зарплата 800гривен в месяц плюс 13я зарплата и бонус

Если проект будет давать прибыль и мы доживем до этих дней, возможно повышение зп и переход на процентную зп

За дополнительную нагрузку (посты в группе в ВК и Твитере) будет отдельная доплата

Требуется знание Украинского и Русского языка, а так же желание писать на этих языках.

У опытного человека, работа будет занимать до 3х часов в день (проверять новостные сайты раз в 2-3 часа и писать по 2-3 рерайта за раз)

Ор не требуется. требуется ответственность и пунктуально

Возможно совмещение с такими профессиями как, сторож/вахта. Копирайтер/модерато. Работа предлагается как дополнение к основной.