Требуется копирайтер,постоянные заказы

Веб студии (http://allcom.by) требуется написать много статей (более 50) по ковровой тематики, переодически приходят большие заказы, если сработаемся - будем постоянно сотрудничать. Тектсы в основном для размещения на миралинксе.

Требования к текстам:

1. статьи должны отвечать на какие-то потребности пользователей

2. Количество символов в статье: от 2000 б.п.

3. Уникальность: более 90%

4. без граматич. ошибок

В заявке оставляйте цену за 1т. зн.

порядок работы:

1. определяем условия в скайпе (мой в профиле)

2. если устраивает п.1 мы даем тестовое (оплачиваемое), 1-2 статьи по тематике ковровых покрытий, если у вас уже есть подходящие статьи, желательно околотематические - можем обойтись без тестового.

Рассматриваю предложение с ценами до 1$ за 1000зн.,

1-цена и 2-качекство приоритеты при выбре исполнителя.