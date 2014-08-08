Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.
Требуется копирайтер,постоянные заказы
Веб студии (http://allcom.by) требуется написать много статей (более 50) по ковровой тематики, переодически приходят большие заказы, если сработаемся - будем постоянно сотрудничать. Тектсы в основном для размещения на миралинксе.
Требования к текстам:
1. статьи должны отвечать на какие-то потребности пользователей
2. Количество символов в статье: от 2000 б.п.
3. Уникальность: более 90%
4. без граматич. ошибок
В заявке оставляйте цену за 1т. зн.
порядок работы:
1. определяем условия в скайпе (мой в профиле)
2. если устраивает п.1 мы даем тестовое (оплачиваемое), 1-2 статьи по тематике ковровых покрытий, если у вас уже есть подходящие статьи, желательно околотематические - можем обойтись без тестового.
Рассматриваю предложение с ценами до 1$ за 1000зн.,
1-цена и 2-качекство приоритеты при выбре исполнителя.
Заявки фрилансеров
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