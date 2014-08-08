Требуется копирайтер,постоянные заказы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок360 просмотров

Веб студии (http://allcom.by) требуется написать много статей (более 50) по ковровой тематики, переодически приходят большие заказы, если сработаемся - будем постоянно сотрудничать. Тектсы в основном для размещения на миралинксе.

Требования к текстам:

1. статьи должны отвечать на какие-то потребности пользователей

2. Количество символов в статье: от 2000 б.п.

3. Уникальность: более 90%

4. без граматич. ошибок

В заявке оставляйте цену за 1т. зн.

порядок работы:

1. определяем условия в скайпе (мой в профиле)

2. если устраивает п.1 мы даем тестовое (оплачиваемое), 1-2 статьи по тематике ковровых покрытий, если у вас уже есть подходящие статьи, желательно околотематические - можем обойтись без тестового.

Рассматриваю предложение с ценами до 1$ за 1000зн.,

1-цена и 2-качекство приоритеты при выбре исполнителя.

11 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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