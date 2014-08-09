Автор текстов-описаний (статей) для сериалов

Добрый день.

Ищем человека, который будет грамотно писать текста-описания для новых сериалов и новых сезонов сериалов на нашем портале. Писать текста надо с учетом мета-тегов (тайтл, дескрипшн, ключевые слова + несколько основных ключей которые будем предоставлять).

Требования к текстам-описаниям:

- уникальность

- 2000–3000 символов

- органичность текстов, свежая и правдивая информация интересная для пользователей

- написания текстов используя кроме предоставленных еще и словосочетания, которые чаще всего ищут пользователи в соответствие с http://wordstat.yandex.ru/. Пример: для сериала «дневники вампиров», вводим словосочетание «дневники вампиров», сервис показывает самые популярные словосочетания с фразой «дневники вампиров», которые и используем в текстах описаниях

- писать для описаний основной заголовок (с вхождением из тайтла) и делать несколько подзаголовков в тексте, можно использовать списки. Вот пример структуры описания на нашем портале - http://www.nenudi.net/video/serials/igra-prestolov-vse-sezony/smotret-onlajn-igra-prestolov-4-sezon.html#more-13340

Как тестовое задание, в личном порядке, будет предложено написать описание к одному из сериалов нашего сайта http://www.nenudi.net/. Если описание будет подготовлено качественно и при необходимости внесены коррективы — мы его конечно выкупим и, возможно, продолжим сотрудничество именно с Вами.

Обязательно укажите Ваши контактные данные: скайп, почту, Также укажите стоимость за 1000 символов, за которую Вы готовы выполнить такую работу.

Также к новым сериалам планируем параллельную публикацию статей по теме сериала в соответствующем разделе нашего сайта. Ищем авторов для написания статей сопровождающих сериалы. Если Ваша работа над описаниями понравится, возможно, продолжим с Вами сотрудничество и в направление статей. Требования к статьям будем высылать в личном порядке.

Оплата — через вебмани.

Спасибо за внимание, ждем Ваших откликов на вакансию.

С уважением, Дмитрий.