Для написания статей на медицинскую тематику требуются люди, имеющие медицинское образование. Работа постоянная. Уникальность по Etxt не менее 95%. Оплата в руб. на вебмани. В комментариях оставляйте расценки и ссылки на портфолио.
Писать посты для групп
Здравствуйте, у нас есть много групп и нам нужен человек, который будет готовить для них посты, раскидаем мы их сами. Ищем одного-двух толковых людей на постоянную работу, пока хотим поработать с разными фрилансерами, чтобы найти лучшего. К постам предъявляем следующие требования:
1. Объём: от 700 до 800 символов (без пробелов).
2. Уникальность: не менее 70% (content-watch.ru/text/).
3. Тема: мороженое
4. Пост должен вызвать желание у подписчиков прокомментировать его или поставить лайк.
5. Поиск подходящей картинки.
За один пост мы платим 30р (wmr, ЯД).
Заявки фрилансеров
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