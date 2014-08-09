Писать посты для групп

Здравствуйте, у нас есть много групп и нам нужен человек, который будет готовить для них посты, раскидаем мы их сами. Ищем одного-двух толковых людей на постоянную работу, пока хотим поработать с разными фрилансерами, чтобы найти лучшего. К постам предъявляем следующие требования:

1. Объём: от 700 до 800 символов (без пробелов).

2. Уникальность: не менее 70% (content-watch.ru/text/).

3. Тема: мороженое

4. Пост должен вызвать желание у подписчиков прокомментировать его или поставить лайк.

5. Поиск подходящей картинки.

За один пост мы платим 30р (wmr, ЯД).