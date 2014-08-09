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Рерайт статей
Рерайт 1200 статей по 4500 знаков бп
Суть работы заключена в заголовке данного предложения. Требуемое качество в advego plagiatus 100 на 100. Присылайте примерные сроки реализации задачи и стоимость за всю работу целиком, можно в виде месячной ставки за определенный объем.
Заявки фрилансеров
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