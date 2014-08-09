На сайт http://adig-tur.ru/ требуются дополнительно по 15 статей в месяц. Оплата — 50 рублей за статью из 300 слов (приблизительно 2000 знаков с пробелами). Оплата именно за статью не менее 300 слов (напишите на ...
Написать речёвки для команды "Зенит"
нужно написать кричалки 25 штук без повторов которые уже есть тут http://www.zenit.alpari.ru/#rules
принимаются только соответствует условиям:
фанатская кричалка, связанную с Альпари и Зенитом
Заявки фрилансеров
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